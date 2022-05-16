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Паркування автомобілів у Києві знову стає платним

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Паркування автомобілів у Києві знову стає платним

Фото: УНІАН

У застосунку "Київ Цифровий" відновили сервіс для оплати паркування.

Від понеділка, 16 травня, у Києві відновили оплату паркування. 

Про це повідомляє КМДА. 

Як і раніше, паркування платне лише в будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та протягом дня у суботу та неділю – паркування безкоштовне.

При цьому на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Паркування треба буде сплачувати за допомогою сервісу у застосунку "Київ Цифровий".

Щоб оплачувати паркування в "Київ Цифровий":

  • Виберіть "Сервіси водія" → Погодинне паркування;
  • Виберіть номер авто з переліку або вкажіть його;
  • Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку;
  • Натисніть "Почати паркування". Розпочнеться відлік часу;
  • Натисніть "Завершити паркування", щойно авто залишить паркінг.

За безпекою паркувального простору слідкуватимуть інспектори з паркування. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв.

Нагадаємо, у КМДА пояснили, як скористатись метро під час повітряних тривог.

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