Паркування автомобілів у Києві знову стає платним

У застосунку "Київ Цифровий" відновили сервіс для оплати паркування.
Від понеділка, 16 травня, у Києві відновили оплату паркування.
Про це повідомляє КМДА.
Як і раніше, паркування платне лише в будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та протягом дня у суботу та неділю – паркування безкоштовне.
При цьому на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Паркування треба буде сплачувати за допомогою сервісу у застосунку "Київ Цифровий".
Щоб оплачувати паркування в "Київ Цифровий":
- Виберіть "Сервіси водія" → Погодинне паркування;
- Виберіть номер авто з переліку або вкажіть його;
- Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку;
- Натисніть "Почати паркування". Розпочнеться відлік часу;
- Натисніть "Завершити паркування", щойно авто залишить паркінг.
За безпекою паркувального простору слідкуватимуть інспектори з паркування. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв.
Нагадаємо, у КМДА пояснили, як скористатись метро під час повітряних тривог.
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