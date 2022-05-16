На Київщині відновили роботу 280 приміських та міжміських автобусних маршрутів

На Київщині відновили роботу 280 приміських та міжміських автобусних маршрутів

Пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області.

У Київській області відновили роботу 280 приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування. На маршрутах задіяно близько 380 транспортних засобів.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк.

Також від 12 травня відновили роботу автобусні маршрути № 804 "Рожівка – Київ АС "Дарниця", "Вахівка – Київ АС "Полісся", "Андріївка – Київ АС "Полісся", "Козаровичі – Київ АС "Полісся", № 357 "Димер – Київ АС "Дачна".

Нагадаємо, у Києві відновлюють продаж алкоголю в кафе і магазинах.

Читайте також: