У КМДА пояснили, як скористатись метро під час повітряних тривог

У КМДА пояснили, як скористатись метро під час повітряних тривог

У Києві метро під час повітряних тривог функціонуватиме як укриття.

Для цього потрібно пройти у метрополітені через турнікети ручного контролю біля контролера.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

"У разі повітряної тривоги рух наземною ділянкою червоної лінії призупинятиметься. Також не курсують потяги зеленої лінії через Південний міст", - наголосили у КМДА.

Нагадаємо, від 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд в комунальному транспорті.

Також підземні станції столичного метрополітену продовжують цілодобово приймати людей як укриття. Уже відновила роботу станція метро "Кловська".

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