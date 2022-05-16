У Києві відновлюють продаж алкоголю в кафе і магазинах: які умови

У Києві відновлюють продаж алкоголю у закладах громадського харчування.
У кафе, ресторанах та інших закладах громадського харчування Києва від 16 травня знову дозволено продавати алкоголь. Утім, є часові обмеження - від 11:00 до 22:00.
Про це інформує КМДА.
Продаж алкоголю в магазинах можливий від 11:00 до 16:00.
"Місто зацікавлене у надходженні коштів до бюджету столиці, а це можливо лише за умови максимальної відкритості ведення бізнесу", – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Слід зауважити, що у Києві та Київській області комендантська година тепер триває щоночі від 23:00 до 05:00. Громадський транспорт працює за таким графіком: метрополітен – від 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – від 06:00 до 22:30.
Міська влада закликає киян дотримуватися комендантської години та не втрачати пильності.
Нагадаємо, у Києві відновила роботу ще одна станція метро.
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