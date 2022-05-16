Ціни на молоко в Україні підвищують не лише через його нестачу: ферми Київщині відновлюють роботу

Ціни на молоко в Україні підвищують не лише через його нестачу: ферми Київщині відновлюють роботу

Як вітчизняні бізнесмени працюють в умовах війни, зберігають робочі місця людям і дбають, щоби на наших столах нічого не було.

Найбільша молочна ферма у Європі - підприємство у Київській області, де понад місяць велися запеклі бої, наразі відновлює роботу.

У випуску "Сніданок з 1+1" розповіли, в якому стані тварини ферми та чи чекає на українців дефіцит молока.

У Великому Круполі майже чотири тисячі поголів'я худоби. До війни сировину постачали на провідні заводи країни.

"23 числа в нас був рекордний день - 132 тони молока за добу ми надоїли. У воєнний час ми дійшли до 80-ти тон. Це пов'язане з тим,що в нас були лише грубі корми. І був стресовий фактор огромний.", - повідомив директор ферми Юрій Кунак.

У лютому ферма була фактично між двома фронтами. тому що бойові дії точилися буквально через поле, але бійці ЗСУ зробили все, щоби вороги не пошкодили коровники.

"Директор доїв коров, тому що нікому було доїти. Молоко раздавали по сусідніх районах. Решту - 40 тон - вилівали в каналізацію", - повідомив генеральний директор.

Він додав, що 30 корів довелося віддати на забій через стрес і травмування.

Наразі фермери прагнуть вийти на довоєнний стан компанії. Ферма набирає обертів. Але війна зруйнувала всі ланцюги підприємства. Але, за словами Юрія Канука, бізнес - це вміння маневрувати. Тож, вже нові цистерни приїжджають на ферму по молоко.

Щодо підвищення цін на молоко, фермери запевняють: це не лише через нестачу молока, а й через логістику.

"Ціна на ринку на даний момент повернулася до довоєнної. Собівартість трошки зросла через зарплати", - повідомив Кунак.

Підприємці чекають на можливість закупити необхідні імпортні корми, щоби максимально збільшити надої, бо попит на молоко зростає шаленими темпами. Наразі 70% молокопереробних заводів повноцінно відновили роботу.

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