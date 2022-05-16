Парковка автомобилей в Киеве снова становится платной

В приложении "Киев Цифровой" возобновили сервис для оплаты парковки.

С понедельника, 16 мая, в Киеве возобновили оплату парковки.

Об этом сообщает КГГА.

По-прежнему парковка платна только в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будни и в течение дня в субботу и воскресенье – парковка бесплатная.

При этом на муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Парковку нужно будет платить с помощью сервиса в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы оплачивать парковку в "Киев Цифровой":

Выберите "Сервисы водителя" → Почасовая парковка;

Выберите номер авто из списка или укажите его;

Выберите паркинг. Проверьте, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении;

Нажмите кнопку "Начать парковку". Начнется отсчет времени;

Нажмите "Завершить парковку", как только автомобиль покинет паркинг.

За безопасностью парковочного пространства будут следить инспекторы по парковке. Во время воздушной тревоги инспекторы не вправе штрафовать водителей.

Напомним, в КГГА объяснили, как воспользоваться метро во время воздушных тревог.

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