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Нічна атака дронів: у Києві відновили світло

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Нічна атака дронів: у Києві відновили світло

Електроенергія. / Фото: УНІАН

В місті відсутні аварійні відключення.

 У Києві, 25 листопада, енергетики відновили електропостачання, яке частково зникло через масштабну атаку безпілотників. 

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Повернули світло в Києві після нічних обстрілів. Ремонтні бригади ДТЕК одразу виїхали на місце аварій та максимально оперативно відновлювали електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Наразі жителі столиці мають світло у своїх домівка. В Києві відсутні аварійні відключення, наголошують у ДТЕК. 

Нагадаємо, через масовану атака дронів місто частково залишилося без світла.  У столиці після обстрілу без світла 77 житлових будинків та 120 установ у центрі. 

Згодом у КМВА повідомили, що у суботу в Києві можливі обмеження енергопостачання. Адже через нічну атаку магістральні повітряні лінії електропередачі та лінії розподілу обленерго в центральному регіоні пошкоджено. 

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Дата публікації
Перегляди
206
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