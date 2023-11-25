У Києві п'яний водій збив патрульного і намагався втекти: чим усе закінчилось

У Києві поліцейські затримали водія, який збив патрульного та втік з місця аварії.

У п'ятницю, 24 листопада, ввечері на Харківському шосе Києва чоловік збив патрульного і намагався втекти з місця події.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

Зазначається, що патрульний на дорозі відпрацьовував виклик щодо травмування собаки водієм авто. Однак водій Ford, який проїжджав повз, скоїв наїзд на патрульного та зник з місця події. Попередньо, він був у стані сп’яніння.

"Усі екіпажі отримали орієнтування та негайно стали на пошуки порушника. Невдовзі патрульні встановили втікача та затримали його", - кажуть у поліції.

Інспектор отримав тілесні ушкодження, медики його ушпиталили. Наразі на місці працюють слідчі для встановлення всіх обставин справи та надання правової кваліфікації.

У Києві п'яний водій збив патрульного і намагався втекти / Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 11 службовців, серед яких і військові, і поліцейські, загинули внаслідок ДТП на блокпостах.

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