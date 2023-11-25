Росіяни масовано атакували Київ дронами: що відомо про руйнування у місті

Внаслідок масованої атаки безпілотників на Київ вночі 25 листопада зафіксовано падіння уламків в п'ятьох районах столиці: у Солом'янському, Голосіївському, Печерському, Подільському та Дніпровському.

Про наслідки атаки на місто розповів мер Віталій Кличко.

Слід зауважити, що повітряна тривога в Києві тривала шість годин. Сили ППО уразили понад 60 БпЛА. Втім, падіння уламків збитих Shahed завдали пошкоджень будівель. Крім того, відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких - одна дитина.

Внаслідок падіння уламків безпілотників у Соломʼянському районі сталося займання в приміщенні дитсадка, а в сусідніх будинках пошкоджені вікна. Крім того, в одній з п'ятиповерхівок через руйнування на другому поверсі заблокованими опинилися дві жінки. Їх врятували. Також виникла пожежа на відкритій місцевості.

У Дніпровському районі невеликий уламок БпЛА впав на сходову клітину верхнього поверху багатоповерхового житлового будинку. Загоряння не було. Потерпілих не виявили.

У Голосіївському районі пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. Крім того, уламки впали на зону зелених насаджень

У Печерському та Подільському районах також зафіксували падіння уламків на відкритій місцевості.

За словами Кличка, на всіх локаціях продовжують працювати аварійно-рятуальні підрозділи та медики.