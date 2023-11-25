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Через атаку РФ у Києві можуть обмежити енергопостачання

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Через атаку РФ у Києві можуть обмежити енергопостачання

Генератор. / Фото: УНІАН

доповнюється.

В суботу, 25 листопада, у Києві можливі обмеження енергопостачання через масовану атаку безпілотників, яку російські окупанти здійснили 25 листопада. 

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації. 

За інформацією "Укренерго", магістральні повітряні лінії  електропередачі та лінії розподілу обленерго в центральному регіоні пошкоджені внаслідок нічної атаки ворога. 

"Ремонтні бригади вже розпочали  аварійно-відновлювальні роботи. Але в період виконання відновлювальних робіт в столиці можливі обмеження енергопостачання", - наголошують в адміністрації. 
 

Дата публікації
Перегляди
109
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