Через атаку РФ у Києві можуть обмежити енергопостачання

В суботу, 25 листопада, у Києві можливі обмеження енергопостачання через масовану атаку безпілотників, яку російські окупанти здійснили 25 листопада.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

За інформацією "Укренерго", магістральні повітряні лінії електропередачі та лінії розподілу обленерго в центральному регіоні пошкоджені внаслідок нічної атаки ворога.

"Ремонтні бригади вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Але в період виконання відновлювальних робіт в столиці можливі обмеження енергопостачання", - наголошують в адміністрації.

