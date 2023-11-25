Наслідки атаки безпілотників по Київщині: в асфальті утворилася вирва діаметром 5 метрів, глибиною – понад 2,5 метри (фото)

Сили ППО збили ворожий об'єкт в одному із населених пунктів Київської області, на щастя, потерпілих немає.

На Київщині зафіксувано наслідки ворожої атаки безпілотників. Сьогодні, 25 листопада, окупанти завдали чергового удару по території області. Ефективно спрацювали Сили протиповітряної оборони — в одному із населених пунктів Київщини збито ворожий об'єкт.

Про це повідомила поліція Київщини.

Внаслідок падіння безпілотника утворилася величезна вирва, діаметр якої – близько п'яти метрів, глибина – понад два з половиною метри.

Внаслідок падіння безпілотника утворилася величезна вирва

На щастя, потерпілі немає, інші пошкодження відсутні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та спеціалісти-криміналісти. Правоохоронці провели огляд місця події та зафіксували наслідки атаки.

"Поліція Київщини закликає громадян не нехтувати сигналами тривоги та негайно прямувати до найближчого укриття! Дякуємо Силам ППО України", – йдеться у повідомленні.

Окупанти вперше запустили чорні "шахеди"

Водночас журналіст 1+1 Андрій Цаплієнко зазначив, що збитий на Київщині Shahed-136 пофарбований у чорний колір. Це зроблено для зменшення шансів їх виявлення під час нічних атак.

Окупанти почали запускати "Шахеди" чорного кольору / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 25 листопада випустили по Україні 75 безпілотників типу Shahed. Сили оборони збили 71, з них 66 – було знищено на Київщині.

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