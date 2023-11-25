Ночная атака дронов: в Киеве восстановили свет

В Киеве, 25 ноября, энергетики возобновили электроснабжение, частично исчезнувшее из-за масштабной атаки беспилотников.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Вернули свет в Киеве после ночных обстрелов. Ремонтные бригады ДТЭК сразу выехали на место аварий и максимально оперативно восстанавливали электроснабжение", — говорится в сообщении.

В настоящее время жители столицы имеют свет у своих домов. В Киеве отсутствуют аварийные отключения, отмечают в ДТЭК.

Напомним, из-за массированной атаки дронов город частично остался без света. В столице после обстрела без света 77 жилых домов и 120 учреждений в центре.

Затем в КМВА сообщили, что в субботу в Киеве возможны ограничения энергоснабжения. Ведь из-за ночной атаки магистральные воздушные линии электропередачи и линии распределения облэнерго в центральном регионе повреждены.

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