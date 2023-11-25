Массированная ночная атака Киева россиянами: Цымбалюк слышал взрывы, Мишина с сыном пряталась в туалете

Реакция звезд на самую массированную атаку дронов по Киеву с начала войны.
В ночь на 25 ноября российские оккупанты массированно атаковали Киев ударными беспилотниками с юга, севера и востока. Воздушная тревога в столице продолжалась шесть часов.
Противовоздушной обороной было уничтожено 74 ударных БпЛА "Shahed" из 75, выпущенных по Киеву. Сегодня ночью российские оккупанты устроили самую массированную атаку дронов по Киеву с начала полномасштабной войны.
Украинские звезды, находившиеся в этот момент также в Киеве, поделились своими реакциями на ночную атаку Киева.
Ксения Мишина
Актриса Ксения Мишина призналась, что эту ночь вместе со своим 11-летним сыном Платоном провела в туалете. Мальчик успокаивал маму, что ПВО их защитит:
"Вот так ночка. Малого под крыло. И снова welcome to the toilet. На многих интервью меня спрашивают: "Как реагирует малой?". Так вот сегодня ночью: "Мам, не волнуйся, наши отобъются стопудово"
Тарас Цымбалюк
Актер Тарас Цымбалюк испугался не на шутку, поскольку взрывы были прямо неподалеку от его дома – артист поблагодарил силы противовоздушной обороны:
"Очередная п*здецовая ночка. Громко было в столице. Безграничная благодарность силам ПВО"
Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская показалась под одеялом с домашним любимцем и выразила надежду на ПВО:
"Господи, вся надежда на наших родных соколиков – ПВО!"
Маша Ефросинина
Ведущая Маша Ефросинина в очередной раз вкусно одарила нецензурной лексикой россиян:
"Как же хочется, чтобы исчезла отс*сия. В принципе этого всегда хочется, но в такие страшные ночи особенно. Верю в наши силы ПВО"
Тимур Мирошниченко
Ведущий Тимур Мирошниченко запостил фото, где предстал невыспавшийся, но уже на работе. Он поблагодарил ПВО и признался, что его помощник так крепко спал, что ничего не услышал.
Читайте также: