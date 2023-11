Массированная ночная атака Киева россиянами: Цымбалюк слышал взрывы, Мишина с сыном пряталась в туалете

В ночь на 25 ноября российские оккупанты массированно атаковали Киев ударными беспилотниками с юга, севера и востока. Воздушная тревога в столице продолжалась шесть часов.

Противовоздушной обороной было уничтожено 74 ударных БпЛА "Shahed" из 75, выпущенных по Киеву. Сегодня ночью российские оккупанты устроили самую массированную атаку дронов по Киеву с начала полномасштабной войны.

Украинские звезды, находившиеся в этот момент также в Киеве, поделились своими реакциями на ночную атаку Киева.

Ксения Мишина

Актриса Ксения Мишина призналась, что эту ночь вместе со своим 11-летним сыном Платоном провела в туалете. Мальчик успокаивал маму, что ПВО их защитит:

"Вот так ночка. Малого под крыло. И снова welcome to the toilet. На многих интервью меня спрашивают: "Как реагирует малой?". Так вот сегодня ночью: "Мам, не волнуйся, наши отобъются стопудово"

Ксения Мишина с сыном / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Тарас Цымбалюк

Актер Тарас Цымбалюк испугался не на шутку, поскольку взрывы были прямо неподалеку от его дома – артист поблагодарил силы противовоздушной обороны:

"Очередная п*здецовая ночка. Громко было в столице. Безграничная благодарность силам ПВО"

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская показалась под одеялом с домашним любимцем и выразила надежду на ПВО:

"Господи, вся надежда на наших родных соколиков – ПВО!"

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Маша Ефросинина

Ведущая Маша Ефросинина в очередной раз вкусно одарила нецензурной лексикой россиян:

"Как же хочется, чтобы исчезла отс*сия. В принципе этого всегда хочется, но в такие страшные ночи особенно. Верю в наши силы ПВО"

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Тимур Мирошниченко

Ведущий Тимур Мирошниченко запостил фото, где предстал невыспавшийся, но уже на работе. Он поблагодарил ПВО и признался, что его помощник так крепко спал, что ничего не услышал.

Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Читайте также: