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В Киеве пьяный водитель сбил патрульного и пытался сбежать: чем все закончилось

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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В Киеве пьяный водитель сбил патрульного и пытался сбежать: чем все закончилось

В Киеве пьяный водитель сбил патрульного и пытался скрыться / Фото: Facebook/Патрульна поліція України

В Киеве полицейские задержали водителя, который сбил патрульного и сбежал с места аварии.

В пятницу, 24 ноября, вечером на Харьковском шоссе Киева мужчина сбил патрульного и пытался скрыться с места происшествия.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

Отмечается, что патрульный на дороге отрабатывал вызов относительно травмирования собаки водителем авто. Однако проезжавший мимо водитель Ford совершил наезд на патрульного и скрылся с места происшествия. Предварительно он был в состоянии опьянения.

"Все экипажи получили ориентировку и немедленно встали на поиски нарушителя. Вскоре патрульные установили беглеца и задержали его", — говорят в полиции.

Инспектор получил телесные повреждения, медики его госпитализировали. В настоящее время на месте работают следователи для установления всех обстоятельств дела и предоставления правовой квалификации.

В Киеве пьяный водитель сбил патрульного и пытался скрыться / © Facebook/Патрульна поліція України
В Киеве пьяный водитель сбил патрульного и пытался скрыться / Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 11 служащих, среди которых и военные, и полицейские, погибли в результате ДТП на блокпостах.

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Дата публикации
Просмотры
350
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