Последствия атаки беспилотников по Киевщине: в асфальте образовалась воронка диаметром 5 метров, глубиной – более 2,5 метра (фото)

Силы ПВО сбили вражеский объект в одном из населенных пунктов Киевской области, к счастью пострадавших нет.

В Киевской области зафиксированы последствия вражеской атаки беспилотников. Сегодня, 25 ноября, оккупанты нанесли очередной удар по территории области. Эффективно сработали Силы противовоздушной обороны — в одном из населенных пунктов Киевщины сбит вражеский объект.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

В результате падения беспилотника образовалась огромная воронка, диаметр которой – около пяти метров, глубина – более двух с половиной метров.

В результате падения беспилотника образовалась огромная воронка

К счастью, потерпевших нет, другие повреждения отсутствуют.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и специалисты-криминалисты. Правоохранители провели осмотр места происшествия и зафиксировали последствия атаки.

"Полиция Киевщины призывает не пренебрегать сигналами тревоги и немедленно направляться в ближайшее укрытие! Спасибо Силам ПВО Украины", – говорится в сообщении.

Оккупанты впервые запустили черные"шахеды"

В то же время пользователи соцсетей отмечают, что сбитый на Киевщине Shahed-136 окрашен в черный цвет. Скорее всего, для уменьшения шансов обнаружения во время ночных атак.

оккупанты начали запускать "Шахеды" черного цвета / Фото: из соцсетей

Напомним, российские оккупанты в ночь на 25 ноября выпустили по Украине 75 беспилотников типа Shahed. Силы обороны сбили 71, из них 66 – были уничтожены в Киевской области.

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