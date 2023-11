Масована нічна атака Києва росіянами: Цимбалюк чув вибухи, Мішина з сином ховалася в туалеті

У ніч проти 25 листопада російські окупанти масовано атакували Київ ударними безпілотниками з півдня, півночі та сходу. Повітряна тривога у столиці тривала шість годин.

Протиповітряною обороною було знищено 74 ударних БпЛА"Shahed" із 75, випущених по Києву. Сьогодні проти ночі російські окупанти влаштували наймасованішу атаку дронів по Києву від початку повномасштабної війни.

Українські зірки, які в цей момент також перебували в Києві, поділилися своїми реакціями на нічну атаку Києва.

Ксенія Мішина

Акторка Ксенія Мішина зізналася, що цю ніч разом зі своїм 11-річним сином Платоном провела у туалеті. Хлопчик заспокоював маму, що ППО їх захистить:

"Оце так нічка. Малого під крило. І знову welcome to the toilet. На багатьох інтерв'ю мене запитують: "Як реагує малий?". Так от сьогодні вночі: "Мам, не хвилюйся, наші відіб'ються стопудово"

Ксенія Мішина з сином / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Тарас Цимбалюк

Актор Тарас Цимбалюк злякався не на жарт, оскільки вибухи відбувалися просто неподалік від його будинку – артист подякував силам протиповітряної оборони:

"Чергова п*здецова нічка. Гучно було у столиці. Безмежна подяка силам ППО"

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Ольга Сумська

Акторка Ольга Сумська показалася під ковдрою з домашнім улюбленцем і висловила надію на ППО:

"Господи, вся надія на наших рідних соколиків – ППО!"

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Маша Єфросиніна

Ведуча Маша Єфросиніна вкотре смачно обдарувала нецензурною лексикою росіян:

"Як же хочеться, щоб зникла отс*сія. В принципі цього завжди хочеться, але в такі страшні ночі особливо. Вірю в наші сили ППО"

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Тімур Мірошниченко

Ведучий Тімур Мірошниченко запостив фото, де постав невиспаний, але вже на роботі. Він подякував ППО і зізнався, що його помічник так міцно спав, що не почув нічого.

Тімур Мірошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Читайте також: