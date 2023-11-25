Дрони летіли у кілька хвиль з різних напрямків: деталі найбільш масованої атаки на Київ

Вночі проти 25 листопада російські окупаційні війська здійснили найбільш масову атаку на Київ від початку війни. РФ застосувала баражуючі БпЛА "Shahed" в кілька хвиль та з кількох напрямків.

Про це повідомив під чпас телемарафону речник КМВА Михайло Шаманов.

За його словами, це вже четверта атака ворожих безпілотних літальних апаратів на Київ за цей місяць. Саме цей напад російських дронів став наймасованішим від початку повномасштабного вторгнення.

"За попередньою інформацією, противник вкотре застосував баражуючі "Шахеди" в кілька хвиль. Вони йшли з різних напрямків, постійно змінюючи курс і вектор руху. Силами і засобами протиповітряної оборони було вражено понад чотири десятки повітряних цілей. Остаточні підсумкові дані щодо типу і кількості "Шахедів" складуть Повітряні сили", - наголосив чиновник.

Шаманов також зауважив, що в Україні 25 листопада День пам'яті жертв Голодоморів і політичних репресій.

"Відповідно, геноцид українського народу намагаються продовжити спадкоємці сталінського режиму - рашистський режим Путіна", - додав чиновник.