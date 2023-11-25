Масована атака дронів на Київ: місто частково залишилося без світла

Внаслідок масованої атаки безпілотників 25 листопада у Києві виникли проблеми з електропостачанням. У столиці після обстрілу без світла 77 житлових будинків та 120 установ.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

"Зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають роботи з відновлення.

Крім того, під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина - пошкодження внаслідок атаки російських безпілотників.