Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Масована атака дронів на Київ: місто частково залишилося без світла

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1876
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Масована атака дронів на Київ: місто частково залишилося без світла

Київ. / Фото: Associated Press

доповнюється....

Внаслідок масованої атаки безпілотників 25 листопада у Києві виникли проблеми з електропостачанням. У столиці після обстрілу без світла 77 житлових будинків та 120 установ.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

"Зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають роботи з відновлення. 

Крім того, під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина - пошкодження внаслідок атаки російських безпілотників. 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1876
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація