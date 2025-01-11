Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Нардеп Ісаєнко відреагував на скандал із київськими “мажорами”

Нардеп Ісаєнко відреагував на скандал із київськими “мажорами”

Нардеп Ісаєнко відреагував на скандал із київськими “мажорами”

Нардеп Дмитро Ісаєнко / Фото: Facebook Дмитра Ісаєнка

З відкритих джерел відомо, що у народного депутата є лише повнолітня донька. 

Народний депутат Дмитро Ісаєнко, який був обраний до Верховної Ради від забороненої тепер партії “Опозиційна платформа - За життя”, не має сина, тож ніяк не може бути причетним до скандалу із київськими “мажорами”, яких учора, 10 січня, затримала поліція через зухвалу поведінку в центрі Києва. 

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“З великим здивуванням для себе дізнався зі ЗМІ, що в мене є якийсь син. 57 років не було і раптом…” - йдеться у його пості, опублікованому російською мовою.

З відкритих джерел відомо, що у народного депутата є лише повнолітня донька. 

Поза тим, про одного із шести фігурантів скандалу в соцмережах писали як про ймовірного “сина” народного депутата.

Нагадаємо, поліція Києва встановила всіх учасників скандального відео за участю неповнолітніх, яке було поширене в соцмережах. На опублікованих кадрах невідомі “мажори” в центрі столиці нахабно перекривали рух транспорту та зухвало вмикали російську музику, проїжджаючи повз меморіал загиблих воїнів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація