Нардеп Ісаєнко відреагував на скандал із київськими “мажорами”

З відкритих джерел відомо, що у народного депутата є лише повнолітня донька.

Народний депутат Дмитро Ісаєнко, який був обраний до Верховної Ради від забороненої тепер партії “Опозиційна платформа - За життя”, не має сина, тож ніяк не може бути причетним до скандалу із київськими “мажорами”, яких учора, 10 січня, затримала поліція через зухвалу поведінку в центрі Києва.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“З великим здивуванням для себе дізнався зі ЗМІ, що в мене є якийсь син. 57 років не було і раптом…” - йдеться у його пості, опублікованому російською мовою.

З відкритих джерел відомо, що у народного депутата є лише повнолітня донька.

Поза тим, про одного із шести фігурантів скандалу в соцмережах писали як про ймовірного “сина” народного депутата.

Нагадаємо, поліція Києва встановила всіх учасників скандального відео за участю неповнолітніх, яке було поширене в соцмережах. На опублікованих кадрах невідомі “мажори” в центрі столиці нахабно перекривали рух транспорту та зухвало вмикали російську музику, проїжджаючи повз меморіал загиблих воїнів.

Читайте також: