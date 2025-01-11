На Київщині зафіксовано рух ворожих дронів: працюють сили ППО

Перебувайте в укриттях.
На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
У регіоні працюють сили ППО.
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки", - йдеться у повідомленні.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, що Крим опинився під атакою безпілотників, у повітря злетіли російські винищувачі.
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