На Київщині зафіксовано рух ворожих дронів: працюють сили ППО

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

У регіоні працюють сили ППО.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки", - йдеться у повідомленні.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Нагадаємо, що Крим опинився під атакою безпілотників, у повітря злетіли російські винищувачі.

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