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На Київщині зафіксовано рух ворожих дронів: працюють сили ППО

На Київщині зафіксовано рух ворожих дронів: працюють сили ППО

Українські захисники відбивають ворожу атаку / Фото: Associated Press

Перебувайте в укриттях.

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

У регіоні працюють сили ППО.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки", - йдеться у повідомленні. 

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. 

Нагадаємо, що Крим опинився під атакою безпілотників, у повітря злетіли російські винищувачі

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