Жителі Київщини чули вибухи: стали відомі наслідки нічної атаки

За даними влади, минулося бех жертв та постраждалих.
Уночі ворог вкотре атакував Київщину БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Про деталі повідомив т.в.о очільника ОДА Микола Калашник.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з районів пошкоджено 2 приватних будинки та 2 господарчі будівлі. Пошкодження незначні. У будівлях вибиті вікна", - написав він.
Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.
Нагадаємо, у ніч проти 11 січня росіяни атакували Україну 74 дронами "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 47 ударних БпЛА.
Через падіння збитих дронів у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.
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