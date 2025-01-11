Жителі Київщини чули вибухи: стали відомі наслідки нічної атаки

За даними влади, минулося бех жертв та постраждалих.

Уночі ворог вкотре атакував Київщину БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Про деталі повідомив т.в.о очільника ОДА Микола Калашник.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з районів пошкоджено 2 приватних будинки та 2 господарчі будівлі. Пошкодження незначні. У будівлях вибиті вікна", - написав він.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 11 січня росіяни атакували Україну 74 дронами "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 47 ударних БпЛА.

Через падіння збитих дронів у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.

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