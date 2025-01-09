Справжня сауна: у Києві прорвало трубу біля залізничного вокзалу (відео)

За словами очевидців, асфальт почав тріщати, з-під землі вирвався цілий струмінь гарячої води.
У Києві прорвало трубу біля залізничного вокзалу. Це сталося на перетині вулиць Жилянської та Симона Петлюри.
За словами очевидців, асфальт почав тріщати, з-під землі вирвався цілий струмінь гарячої води.
Люди кажуть, що ледь встигли відскочити, і додають, що на ділянці прориву утворилася справжня сауна.
Нагадаємо, 11 грудня, у Шевченківському районі Києва стався прорив водопровідної мережі. Вода залила дороги, довелося обмежувати рух.
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