Справжня сауна: у Києві прорвало трубу біля залізничного вокзалу (відео)

У Києві прорвало трубу біля залізничного вокзалу. Це сталося на перетині вулиць Жилянської та Симона Петлюри.

За словами очевидців, асфальт почав тріщати, з-під землі вирвався цілий струмінь гарячої води.

Люди кажуть, що ледь встигли відскочити, і додають, що на ділянці прориву утворилася справжня сауна.

Справжня сауна: у Києві прорвало трубу біля залізничного вокзалу

Нагадаємо, 11 грудня, у Шевченківському районі Києва стався прорив водопровідної мережі. Вода залила дороги, довелося обмежувати рух.

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