Нардеп Исаенко отреагировал на скандал с киевскими "мажорами"

Из открытых источников известно, что у народного депутата есть только совершеннолетняя дочь.

Народный депутат Дмитрий Исаенко, избранный в Верховную Раду от запрещенной теперь партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", не имеет сына, поэтому никак не может быть причастен к скандалу с киевскими "мажорами", которых вчера, 10 января, задержала полиция из-за дерзкого поведения в центре Киева.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“С большим удивлением узнал из СМИ, что у меня есть какой-то сын. 57 лет не было и вдруг…” — говорится в его посте, опубликованном на русском языке.

Из открытых источников известно, что у народного депутата есть только совершеннолетняя дочь.

Помимо того, об одном из шести фигурантов скандала в соцсетях писали как о вероятном "сыне" народного депутата.

Напомним, полиция Киева установила всех участников скандального видео с участием несовершеннолетних, которое было распространено в соцсетях. На опубликованных кадрах неизвестные "мажоры" в центре столицы нагло перекрывали движение транспорта и вызывающе включали российскую музыку, проезжая мимо мемориала погибших воинов.

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