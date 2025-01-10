Останавливали движение в Киеве и слушали "Я русский": в Сети назвали имена подростков-мажоров

Заметим, что эта информация не подтверждена официальными источниками. Полиция заявляла, что установила всех участников видео, но их имена не назвали.

В сети назвали имена несовершеннолетних мажоров, которые в Киеве перекрывали движение транспорта и вызывающе включали русскую музыку, когда проезжали мимо мемориала погибших воинов.

Как утверждает Telegram-канала "Викривач", один из ребят на видео – сын нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко.

В свою очередь "Стопкор" отмечает, что в годовой декларации нардепа Исаенко отсутствуют сведения о наличии несовершеннолетнего ребенка.

После запрета ОПЗЖ в 2022 году он перешел в новосозданную группу "Восстановление Украины". Также Исаенко является секретарем Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

В октябре против Исаенко в суд направили дело о попытке нардепа получить под застройку принадлежащий государству земельный участок в Киеве. По информации НАБУ, на этом участке, согласно стратегическому плану развития Киева, должен быть парк и зоны отдыха. Но народный депутат хотел построить жилой комплекс, получив землю по почти вдвое меньшей цене, говорят в НАБУ.

Фото t.me/kievreal

Как утверждает местный канал "Реальный Киев", второй подросток — сын экс-главы Лимана Петра Цимидана. Чиновник якобы в 2014 году привозил в город российских боевиков и селил их в своем отеле.

Фото t.me/kievreal

Третьим "мажором" якобы оказался 16-летний сын бизнесмена Вячеслава Юткина.

Фото t.me/kievreal

Что говорят в полиции

Полиция Киева сообщила, что установила всех участников видео с участием несовершеннолетних. С ними и их родителями уже общаются ювенальные полицейские.

По словам правоохранителей, один из участников ранее уже фигурировал в подобных видео с использованием российской музыки. Он был привлечен к ответственности по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины и суд принял решение назначить ему наказание в виде пробационного надзора сроком один год.

После завершения проверки действиям каждому из шести фигурантов будет дана правовая оценка, заверили полицейские.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, что сегодня несовершеннолетние мажоры перекрывали движение в центре Киева и вызывающе включали российскую музыку, в частности пропагандистскую песню "Я русский". В то же время один из молодых людей нагло заявил, что "все проблемы решат "подарки" от их родителей".

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