Жители Киевщины слышали взрывы: стали известны последствия ночной атаки

По данным властей, обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью враг раз атаковал Киевщину БпЛА. В области работали силы ПВО.

О деталях сообщил в.и.о главы ОГА Николай Калашник.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены 2 частных дома и 2 хозяйственные здания. Повреждения незначительны. В зданиях выбиты окна", — написал он.

В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Напомним, в ночь на 11 января россияне атаковали Украину 74 дронами "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Из-за падения сбитых дронов в семи областях Украины повреждены хозяйственные здания, учреждения, частные дома, автотранспорт.

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