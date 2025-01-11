В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов: работают силы ПВО

Находитесь в укрытиях.
В Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.
В регионе работают силы ПВО.
"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности", — говорится в сообщении.
Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.
Напомним, что Крым оказался под атакой беспилотников, в воздух взлетели российские истребители.
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