В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов: работают силы ПВО

В Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В регионе работают силы ПВО.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности", — говорится в сообщении.

Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

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Напомним, что Крым оказался под атакой беспилотников, в воздух взлетели российские истребители.

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