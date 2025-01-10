Полиция Киева установила личности киевских "мажоров" из скандального видео: фото

С несовершеннолетними и их родителями общаются ювенальные полицейские.

Полиция Киева установила всех участников скандального видео с участием несовершеннолетних, распространенного в соцсетях. На опубликованных кадрах неизвестные "мажоры" в центре столицы нагло перекрывали движение транспорта и вызывающе включали российскую музыку, проезжая мимо мемориала погибших воинов.

Об этом сообщили в полиции Киева.

"Один из участников ранее уже фигурировал в подобных видео с использованием российской музыки. Он был привлечен к ответственности по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины и суд принял решение назначить ему наказание в виде пробационного надзора сроком один год”, — говорится в сообщении.

Полиция Киева установила фигурантов скандального видео / Фото: Полиция Киева

Теперь с несовершеннолетними и их родителями общаются ювенальные полицейские. После завершения проверки действиям каждого из шести фигурантов будет дана правовая оценка.

Действиям каждого из шести фигурантов будет дана правовая оценка / Фото: Полиция Киева

Ранее фигурантов видео начали узнавать пользователи соцсетей.

Об одном из киевских "мажоров" говорят как о подручном скандального нардепа Николая Тищенко, который якобы "отмывал" деньги по коррупционным схемам.

Об этом говорилось в эфире ТСН в рамках национального телемарафона.

“Андрей Драган – это “торпеда” Николая Тищенко. Он приезжал в кол-центры, втирался в доверие и сливал их адреса. Он человек, через которого переводили деньги и отмывали средства по коррупционным схемам”, — рассказал журналист Денис Кошельник.

Также среди "мажоров" называют сына экс-главы города Лимана Петра Цимидана, еще одним фигурантом видео якобы является сын действующего депутата Верховной Рады от запрещенной ОПЗЖ Дмитрия Исаенко.

Эти фамилии фигурантов правоохранительные органы официально не подтверждают, отмечая, что следственные действия до сих пор продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Киева разыскивает участников скандальных событий, зафиксированных на видео, чтобы привлечь к ответственности.

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