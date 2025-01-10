Невідомі “мажори” перекривали рух у центрі Києва та зухвало вмикали російську музику: відео

У поліції Києва розшукують учасників скандальних подій, щоб притягнути до відповідальності.

У Мережі з'явилося відео, на якому невідомі “мажори” у центрі Києва перекривають рух транспорту та зухвало вмикають російську музику, коли проїжджають повз меморіал загиблих воїнів.

На опублікованих кадрах видно, що під час їзди по Хрещатику вони також підрізали інші автівки та навіть розкидали долари.

При цьому один з молодиків нахабно заявив, що “всі проблеми вирішать “подарунки” від їхніх батьків”.

Також вони перекривали рух транспорту біля Арени-сіті, “щоб покурити”.

Невідомі “мажори” перекривали рух у центрі Києва та зухвало вмикали російську музику

У поліції Києва повідомили, що розшукують учасників цих подій, щоб притягнути до відповідальності.

“Поліцейські з’ясовують, коли відбулась подія та усіх її учасників з метою притягнення до відповідальності”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який принижував загиблих на алеї пам'яті воїнів на Майдані Незалежності.

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