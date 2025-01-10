Зупиняли рух в Києві і слухали "Я русский": у Мережі назвали імена підлітків-мажорів

Зауважимо, що ця інформація є непідтвердженою офіційними джерелами. Поліція заявляла, що встановила усіх учасників відео, але їхні імена не назвала.

У мережі назвали імена неповнолітніх мажорів, які у Києві перекривали рух транспорту та зухвало вмикали російську музику, коли проїжджали повз меморіал загиблих воїнів.

Як стверджує Telegram-канал "Викривач", один із хлопців на відео – син нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка.

Натомість "Стопкор" зауважує, що у річній декларації нардепа Ісаєнка відсутні відомості про наявність неповнолітньої дитини.

Після заборони ОПЗЖ у 2022 році він перейшов до новоствореної групи “Відновлення України”. Також Ісаєнко є секретарем Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

У жовтні проти Ісаєнка до суду спрямували справу щодо спроби нардепа отримати під забудову земельну ділянку у Києві, яка належить державі. За інформацією НАБУ, на цій ділянці, згідно зі стратегічним планом розвитку Києва, мав би бути парк і зони відпочинку. Але народний депутат хотів збудувати там житловий комплекс, отримавши землю за майже вдвічі меншою ціною, кажуть у НАБУ.

Фото t.me/kievreal

Як стверджує місцевий канал "Реальний Київ", другий підліток - син ексголови Лиману Петра Цимідана. Чиновник нібито у 2014 році привозив до міста російських бойовиків і селив їх у своєму готелі.

Фото t.me/kievreal

Третім "мажором" нібито виявився 16-річний син бізнесмена Вʼячеслава Юткіна.

Фото t.me/kievreal

Коментар поліції

Поліція Києва повідомила, що встановила усіх учасників відео за участю неповнолітніх. З ними та їхніми батьками вже спілкуються ювенальні поліцейські.

За словами правоохоронців, один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України та суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.

Після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку, запевнили поліцейські.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, що сьогодні неповнолітні “мажори” перекривали рух у центрі Києва та зухвало вмикали російську музику, зокрема пропагандистську пісню "Я русский". Водночас один з молодиків нахабно заявив, що “всі проблеми вирішать “подарунки” від їхніх батьків”.

Молодики перекрили центр Києва елітними авто - подробиці гучного скандалу!

Раніше у Києві затримали чоловіка, який принижував загиблих на алеї пам'яті воїнів на Майдані Незалежності.

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