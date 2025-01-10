Російські дрони у Києві пошкодили 13 пам’яток архітектури та історії: фото

Серед пошкоджених об'єктів: 1 пам'ятка національного значення, 11 – місцевого, а також один щойно виявлений об'єкт.
Внаслідок атаки російських дронів 1 січня у Києві було пошкоджено 13 об'єктів культурної спадщини, що перебувають у державній та приватній власності. Чотири з них зазнали значних пошкоджень.
Про це повідомили у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА, опублікувавши фото деяких пошкоджень.
Серед пошкоджених об'єктів: 1 пам'ятка національного значення, 11 – місцевого, 9 з яких є пам'ятками архітектури, 2 – пам'ятками історії, а також один щойно виявлений об'єкт.
Найбільше пошкоджень зазнав 56-квартирний житловий будинок, розташований на перехресті Банкової та Інститутської вулиць, так званий будинок Раднаркомів.
Спеціальна комісія провела огляд і встановила, що після атаки росіян будівля перебуває у незадовільному стані, потребує протиаварійних і консерваційних робіт. Зокрема, ушкоджено зовнішні архітектурно-конструктивні елементи та декоративні деталі.
“Одна з найбільших пошкоджених ділянок – це внутрішній двір, де ушкоджена частина конструкції з третього поверху до самої верхньої частини будівлі”, - повідомили у департаменті, наголосивши на необхідності протиаварійних робіт, невідкладних консерваційних заходів для збереження пошкоджених частин будинку та проведення реставрації.
Інші пам'ятки, які постраждали від атаки росіян, також буде обстежено спеціальними комісіями, які проведуть огляд технічного стану та визначать пошкодження.
Зокрема, у Будинку письменників, де пошкоджено 85 вікон, в яких вилетіли шибки, з них в 14 – пошкоджені рами. На нараді, яка відбулася 9 січня у КМДА, наголошувалось, що громадські організації та бізнес будуть брати активну участь у відновленні Будинку письменників.
Нагадаємо, у новорічний ранок армія РФ атакувала Київ дронами. Спрацювали сили ППО, але у кількох районах столиці сталися падіння уламків дронів. Зокрема, було атаковано будинки просто у центрі столиці. Росіяни застосували для цього удару щонайменше чотири дрони.
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