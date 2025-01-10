Російські дрони у Києві пошкодили 13 пам’яток архітектури та історії: фото

Внаслідок атаки російських дронів 1 січня у Києві було пошкоджено 13 об'єктів культурної спадщини, що перебувають у державній та приватній власності. Чотири з них зазнали значних пошкоджень.

Про це повідомили у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА, опублікувавши фото деяких пошкоджень.

Серед пошкоджених об'єктів: 1 пам'ятка національного значення, 11 – місцевого, 9 з яких є пам'ятками архітектури, 2 – пам'ятками історії, а також один щойно виявлений об'єкт.

Наслідки атаки російських дронів на Київ 1 січня / Фото: КМДА

Найбільше пошкоджень зазнав 56-квартирний житловий будинок, розташований на перехресті Банкової та Інститутської вулиць, так званий будинок Раднаркомів.

Наслідки атаки російських дронів на Київ 1 січня / Фото: КМДА

Спеціальна комісія провела огляд і встановила, що після атаки росіян будівля перебуває у незадовільному стані, потребує протиаварійних і консерваційних робіт. Зокрема, ушкоджено зовнішні архітектурно-конструктивні елементи та декоративні деталі.

Наслідки атаки російських дронів на Київ 1 січня / Фото: КМДА

Наслідки атаки російських дронів на Київ 1 січня / Фото: КМДА

“Одна з найбільших пошкоджених ділянок – це внутрішній двір, де ушкоджена частина конструкції з третього поверху до самої верхньої частини будівлі”, - повідомили у департаменті, наголосивши на необхідності протиаварійних робіт, невідкладних консерваційних заходів для збереження пошкоджених частин будинку та проведення реставрації.

Наслідки атаки російських дронів на Київ 1 січня / Фото: КМДА

Інші пам'ятки, які постраждали від атаки росіян, також буде обстежено спеціальними комісіями, які проведуть огляд технічного стану та визначать пошкодження.

Зокрема, у Будинку письменників, де пошкоджено 85 вікон, в яких вилетіли шибки, з них в 14 – пошкоджені рами. На нараді, яка відбулася 9 січня у КМДА, наголошувалось, що громадські організації та бізнес будуть брати активну участь у відновленні Будинку письменників.

Нагадаємо, у новорічний ранок армія РФ атакувала Київ дронами. Спрацювали сили ППО, але у кількох районах столиці сталися падіння уламків дронів. Зокрема, було атаковано будинки просто у центрі столиці. Росіяни застосували для цього удару щонайменше чотири дрони.

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