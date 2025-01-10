Поліція Києва встановила особи київських “мажорів” зі скандального відео: фото

З неповнолітніми та їхніми батьками спілкуються ювенальні поліцейські.

Поліція Києва встановила всіх учасників скандального відео за участю неповнолітніх, яке було поширене в соцмережах. На опублікованих кадрах невідомі “мажори” в центрі столиці нахабно перекривали рух транспорту та зухвало вмикали російську музику, проїжджаючи повз меморіал загиблих воїнів.

Про це повідомили в поліції Києва.

“Один з учасників раніше вже фігурував у подібних відео з використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України і суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік”, – йдеться у повідомленні.

Поліція Києва встановила особи фігурантів скандального відео / Фото: Поліція Києва

Наразі з неповнолітніми та їхніми батьками спілкуються ювенальні поліцейські. Після завершення перевірки діям кожного з шести фігурантів буде надано правову оцінку.

Діям кожного з шести фігурантів буде надано правову оцінку / Фото: Поліція Києва

Раніше фігурантів відео почали впізнавати користувачі соцмереж.

Про одного з київських “мажорів” говорять як про поплічника скандального нардепа Миколи Тищенка, який нібито “відмивав” гроші з корупційних схем.

Про це йшлося в ефірі ТСН у рамках національного телемарафону.

“Андрій Драган – це “торпеда” Миколи Тищенка. Він приїжджав до колцентрів, втирався в довіру і зливав їхні адреси. Він є людиною, через яку переводили гроші та відмивали кошти з корупційних схем”, – розповів журналіст Денис Кошельник.

Також серед “мажорів” називають сина ексголови міста Лимана Петра Цимідана. Ще одним фігурантом відео начебто є син чинного депутата Верховної Ради від забороненої ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка.

Ці прізвища фігурантів правоохоронні органи офіційно не підтверджують, зазначаючи, що слідчі дії досі тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Києва розшукує учасників скандальних подій, зафіксованих на відео, щоб притягнути їх до відповідальності.

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