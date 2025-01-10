Ґвалтував та розбещував неповнолітніх: відомого фотографа суд відправив за ґрати майже на 13 років

За даними слідства, фігурант щонайменше 8 років скоював сексуальні злочини, жертвами яких буди неповнолітні дівчата.

Відомий київський фотохудожник проведе наступні 12 років та 10 місяців за ґратами після того, як суд визнав його винним у скоєнні численних сексуальних злочинів стосовно малолітніх та неповнолітніх дівчат.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Київської області.

"Зловмисник неодноразово ґвалтував малолітніх та неповнолітніх дівчат, а також вчиняв щодо них дії розпусного характеру. Наразі обвинувачений перебуває під вартою", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігурант щонайменше 8 років – від 2011 до 2019 – скоював сексуальні злочини, жертвами яких буди неповнолітні дівчата.

"У 2018 році чоловік виготовив понад 50 зображень порнографічного характеру за участі 15-річної мешканки Київщини. У 2019 році фотограф вчинив аналогічний злочин щодо неповнолітньої киянки. Зловмисник змушував підлітків до участі у відвертих фотосесіях шляхом умовлянь, а також здійснюючи психологічний тиск", – розповіли подробиці у поліції.

Зловмисник щонайменше 8 років ґвалтував та розбещував неповнолітніх дівчат / Фото: Поліція Київської області

Правоохоронці також з’ясували, що обвинувачений скоював сексуальні злочини безпосередньо під час фотографування дівчат, а також у спеціально облаштованій автівці.

Оболонський районний суд міста Києва розглядав справу від травня 2022 року і нарешті визнав фотографа винним у скоєнні протиправних дій за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3, 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 4, 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

За вироком суду фотографа позбавили волі на строк 12 років 10 місяців. Крім того, йому три роки заборонено обіймати посади та займатися діяльністю, які пов’язані з роботою із малолітніми та неповнолітніми дітьми.

За інформацією "Української правди", у повідомленні поліції йдеться про відомого київського фотографа Олександра Ктиторчука.

Нагадаємо, на Полтавщині 12-річний хлопчик став жертвою сексуального насильства на пляжі. Серед підозрюваних у злочині – 22-річний мешканець селища, в якому стався цей резонансний інцидент.

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