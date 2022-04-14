На Київщині злетіли ціни на проїзд у маршрутках: люди обурені

На Київщині злетіли ціни на проїзд у маршрутках: люди обурені

За словами водіїв, подорожчання проїзду вимушене.

У передмісті Києва почали відновлювати рух транспорту, однак на багатьох маршрутах вже за новим тарифом - до 19 гривень. Люди обурені та погрожують пересісти на скутери й велосипеди, або ходити до найближчої станції метро пішки, кажуть водії.

За словами перевізників, подорожчання проїзду вимушене, пише "Сьогодні".

Багато рухомого складу знищено, на дорогах велика кількість осколків, бракує водіїв, а також присутнє тривале простоювання на блокпостах поблизу Києва.

"Пасажиропотік відсутній, немає чіткої економіки, нічим ремонтувати автобуси, солярка стала справжнім дефіцитом. Як інакше здійснювати перевезення?" - прокоментував голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко.

Він додав, що кожного дня автобус з Борисполя до Києва проїжджає 400 кілометрів за маршрутом. Для цього йому потрібно 60 літрів палива, а це 2400 гривень.

Нагадаємо, на Київщині поступово відбудовують дорожню інфраструктуру. Так, наразі комунальники розчищують Житомирську трасу та зводять тимчасові насипні мости через річку Ірпінь.

Фото: "Сьогодні"

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