"Метою агресора була столиця, і він не полишив своїх планів": Кличко пояснив, чому ще зарано масово повертатися до Києва

"Метою агресора була столиця, і він не полишив своїх планів": Кличко пояснив, чому ще зарано масово повертатися до Києва

Мер Києва зауважив, що столична влада не може заборонити повертатися, а може тільки рекомендувати.

Сьогодні ще зарано масово повертатися додому, до Києва.

Про це 13 квітня повідомив мер Києва Віталій Кличко, звертаючись до киян, у Telegram.

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Кличко наголосив, що влада столиці спирається виключно на рекомендації військових, які кажуть, що сьогоднішня загроза ще достатньо велика.

"Це, по-перше, загроза ракетних обстрілів. А, по-друге, триває розмінування прилеглих територій до столиці, де, на жаль, уже є випадки загибелі в результаті підривів на замінованих окупантами територіях. Наше ж ключове завдання – зберегти життя і спокій людей. Тому поки поспішати з поверненням до столиці не потрібно. Ті ж, хто повертаються, повинні зважувати всі ризики", - зазначив він.

Мер Києва зауважив, що столична влада не може заборонити повертатися, а може тільки рекомендувати.

"Тим не менше, це – рішення кожного з вас. Країна живе в умовах військового стану. У Києві наразі спокійніше, ніж було. Але не будемо забувати, що метою агресора була столиця. Військові стверджують, що агресор не полишив своїх планів і може почати їх реалізовувати в будь-який момент. Тому потрібно бути вкрай обережними і дослухатися до рекомендацій військових", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, місцевим мешканцям не рекомендують зараз повертатись на Київщину через загрозу повторного наступу РФ.

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