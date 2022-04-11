У КМВА попередили киян, що столиця досі в небезпеці

У КМВА попередили киян, що столиця досі в небезпеці

Доки немає миру, Київ повинен бути готовим до оборони, переконує влада.

Попри так зване відведення російських військ від Київщини та Чернігівщини, небезпека з боку РФ для столиці залишається.

Про це інформують у Київській військовій адміністрації.

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"Небезпека для Києва залишається! Доки немає миру, Київ повинен бути готовим до оборони", - наголосили в КМВА.

Зазначається, що сьогодні до Києва повертається багато людей і місто поступово оживає. КМВА, своєю чергою, вживає заходів для того, щоб не порушуючи загальну систему оборони, дати можливість покращити рух містом.

"Сьогодні розглядається ухвалення рішення щодо збільшенню автобусних, трамвайних та тролейбусних маршрутів, про функціонування метро, а також відкриття мостів для руху", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, Олександр Павлюк, голова Київської обласної військової адміністрації додав, що аварійні бригади повністю або частково вже повернули світло у 49 населених пунктів Київської області, які були знеструмлені через дії окупантів. Знову зі світлом 36 273 домівки, Ворзельський пологовий будинок та Центральна лікарня і мерія Ірпеня.

Наразі фахівці працюють над відновлення світла ще у 23 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

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