Міноборони РФ погрожує завдати ударів по Києву через "диверсії" на території Росії

Міноборони РФ погрожує завдати ударів по Києву через "диверсії" на території Росії

Збройні сили країни-агресора збираються націлити свої ракети на “центри прийняття рішень” в українській столиці.

Збройні сили РФ погрожують завдати ударів по “центрах прийняття рішень”, зокрема у Києві, у разі “диверсій” та завдання ударів українськими військами по об'єктах в Росії.

Про це повідомляють російські інформагентства з посиланням на заяву офіційного речника Міноборони Росії Ігоря Конашенкова.

За словами представника Міноборони країни-агресора, на території Росії спостерігають за спробами “диверсій” та ударів з боку українських військ.

“Якщо такі випадки продовжаться, то Збройними силами Російської Федерації будуть завдані удари по центрах прийняття рішень, зокрема в Києві, від чого російська армія досі утримувалася", – сказав Конашенков.

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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував таку заяву військових країни-агресора. За його словами, росіяни самі ж створюють провокації, щоб мати привід для нових погроз і вже заговорили про можливі ракетні удари по Києву.

“Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. Кремль уже довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти. За всі злочини Росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому”, - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, у Київській військовій адміністрації нагадали, що, попри так зване відведення російських військ від Київщини та Чернігівщини, небезпека з боку РФ для столиці залишається.

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