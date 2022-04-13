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Київщина відбудовується: в області за лічені дні зводять тимчасові насипні мости

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Київщина відбудовується: в області за лічені дні зводять тимчасові насипні мости

Черговий міст відкриють вже за тиждень.

На Київщині поступово відбудовують дорожню інфраструктуру. Так, наразі комунальники розчищують Житомирську трасу та зводять тимчасові насипні  мости через річку Ірпінь.

Про це у Телеграм повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк.

За його словами поблизу села Романівка міст вже готовий. Павлюк зазначає, що його звели за 6 днів. Водночас біля села Стоянка в Київській області роботи зі зведення насипного мосту потребують більше часу і будуть закінчені через 7 днів.

Одночасно комунальники також демонтують знищений загарбниками міст на Житомирській трасі.

Нагадаємо, на Чернігівщині будівельники також продовжують ремонтувати зруйновані російськими окупантами мости.

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