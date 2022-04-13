Стало відомо, коли посольство Молдови відновить роботу в Києві

Стало відомо, коли посольство Молдови відновить роботу в Києві

Посольство Молдови в Україні незабаром відновить роботу у столиці.

Посольство Молдови в Україні з 15 квітня відновить роботу в Києві.

Про це дипмісія повідомила у Facebook

"З 15 квітня 2022 року посольство Республіки Молдова в Україні відновить свою діяльність у Києві в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

З 14 березня посольство тимчасово працювало у Львові.

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Також зазначається, що з 15 квітня консульський відділ місії відновить надання консульських послуг.

Нагадаємо, до Києва повертаються співробітники турецького посольства. Це перше посольство, яке повернулося до Києва від початку російського вторгнення.

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