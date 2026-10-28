Поліцейський підстрелив собаку просто в укритті Києва: розгортається скандал (відео)

Пістолет / © pixabay.com

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У Подільському районі Києва патрульний застосував табельну зброю проти собаки в укритті житлового будинку. У поліції заявили, що тварина напала на інспектора та вкусила його за руку.

Зоозахисники повідомляють, що внаслідок пострілу собаці розтрощило кістку лапи і він потребує складної операції.

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Поліцейський вистрілив у собаку в укритті Києва: версія патрульних

За даними Патрульної поліції Києва, на спецлінію 112 надійшло повідомлення про собаку, який нападав на людей в укритті одного з житлових будинків Подільського району.

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На місці правоохоронці побачили чоловіка із собакою без намордника. За версією поліції, власника попросили заспокоїти тварину, однак коли інспектор спробував наблизитися до чоловіка, пес напав на нього та вкусив за руку.

«Ми попросили власника заспокоїти тварину, однак під час спроби наблизитися до чоловіка собака раптово накинувся на інспектора та вкусив його за руку», — повідомили в Патрульній поліції Києва.

Після цього інспектор застосував табельну вогнепальну зброю. У поліції пояснили, що постріл був здійснений через загрозу життю та здоров’ю патрульного відповідно до частини 13 статті 46 Закону України «Про Національну поліцію».

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Зоозахисники повідомили іншу версію обставин інциденту та розповіли про стан тварини. За їхніми даними, куля пройшла через лапу собаки навиліт і розтрощила кістку. Тварину доправили до ветеринарної лікарні, де вона потребує складної операції. Наразі лікарі намагаються зберегти пошкоджену лапу.

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Зоозахисниця Сніжана Бугрік заявила, що після пострілу правоохоронці нібито не організували ветеринарну допомогу пораненій тварині.

«Його життя й здоров’я залежали від того, наскільки швидко він потрапить до ветеринарної лікарні. Поліція чітко бачила, що тварина жива та стікає кров’ю, але не надала жодної допомоги й залишила помирати», — заявила Бугрік.

© Facebook

Зоозахисниця також звернула увагу на правовий бік інциденту. За її словами, навіть якщо правоохоронці вважали собаку небезпечною, після застосування зброї вони мали подбати про подальшу долю пораненої тварини.

«Навіть якщо застосування зброї було правомірним, це не знімає питання відповідальності за подальшу долю пораненої тварини», — наголосила вона.

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Бугрік вважає, що в такій ситуації собаку мали вилучити у власника та передати до відповідної служби або притулку. Вона закликала провести службову перевірку дій правоохоронців і встановити, чому після стрілянини тварині, за її словами, не організували ветеринарну допомогу.

Нагадаємо, раніше у Києві поліція відкрила кримінальне провадження через жорстоке поводження з 10-місячним цуценям мальтипу на кличку Плюш. Камера відеоспостереження зафіксувала, як чоловік бив собаку ногою та силою тягнув за нашийник.

Правоохоронці встановили власника тварини та вилучили у нього цуценя. Плюша доправили до ветеринарної клініки для обстеження, а чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі.

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