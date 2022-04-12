У Києві відновили низку трамвайних і тролейбусних маршрутів: як вони курсують

У Києві відновили низку трамвайних і тролейбусних маршрутів: як вони курсують

Поки у Києві діє воєнний стан, паркування авто на вулицях столиці — безкоштовне.

У Києві відновили низку трамвайних та тролейбусних маршрутів. Загалом станом на 12 квітня у столиці працює по 11 тролейбусних та трамвайних маршрутів.

Про це інформують у КМДА.

Зокрема, трамвай № 14 курсує від Відрадного проспекту до Контрактової площі; трамвай № 15 їздить від Відрадного проспекту до вулиці Старовокзальної; а трамвай № 18 курсує від Контрактової площі до вулиці Старовокзальної.

Щодо тролейбусів, вони курсують таким чином:

№ 19Д від вулиці Кадетський Гай до вулиці Юрія Ільєнка;

№ 42К від площі Космонавтів до вулиці Саперно-Слобідської;

№ 27К від станції метро Почайна до вулиці Дегтярівської.

Як зазначили у КМДА, тепер у Києві працює 11 тролейбусних маршрутів та 11 трамвайних маршрутів.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що на період воєнного стану паркування авто на вулицях столиці — безкоштовне.

"Не вірте і не платіть шахраям, які активізувалися, щоб скористатися ситуацією! Якщо з вас вимагають гроші за паркування — викликайте поліцію!", - закликав він.

Крім того, містян просять бути уважними, паркуючи авто на вулицях міста. Кличко закликає не залишайте машини у недозволених місцях та на смугах громадського транспорту.

"Евакуатори працюватимуть, але вони прибиратимуть тільки ті автівки, що заважатимуть проїзду транспорту, зокрема громадського, автомобілям з гуманітарною допомогою, каретам швидкої та військовій техніці", - підсумував він.

Як повідомлялося, у Макарові Хатіко місяць чекає на свою господиню, яку жорстоко закатували окупанти.

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