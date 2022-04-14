На Киевщине взлетели цены на проезд в маршрутках: люди возмущены

На Киевщине взлетели цены на проезд в маршрутках: люди возмущены

По словам водителей, подорожание проезда вынужденое.

В пригороде Киева начали возобновлять движение транспорта, однако на многих маршрутах уже по новому тарифу – до 19 гривен. Люди возмущены и угрожают пересесть на скутеры и велосипеды, или ходить к ближайшей станции метро пешком, говорят водители.

По словам перевозчиков, подорожание проезда вынужденое, пишет "Сегодня".

Многие подвижные составы уничтожены, на дорогах большое количество осколков, не хватает водителей, а также присутствует длительное простаивание на блокпостах вблизи Киева.

"Пассажиропоток отсутствует, нет четкой экономики, нечем ремонтировать автобусы, солярка стала настоящим дефицитом. Как иначе осуществлять перевозки?" – прокомментировал председатель Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

Он добавил, что каждый день автобус из Борисполя в Киев проезжает 400 километров по маршруту. Для этого ему нужно 60 литров топлива, а это 2400 гривен.

Напомним, в Киевской области постепенно отстраивают дорожную инфраструктуру. Так, коммунальщики расчищают Житомирскую трассу и возводят временные насыпные мосты через реку Ирпень.

Фото: "Сегодня"

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