На Київщині вже виявили понад 1340 тіл мирних мешканців, вбитих окупантами

У Київській області, яка перебувала під окупацією російських військ, вже виявили 1346 тіл мирних мешканців, вбитих армією Росії. Проте ця цифра – не остаточна.

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов в ефірі національного телемарафону.

"На сьогодні вже ця цифра – 1346 тіл убитих цивільних людей", - зазначив він.

За його словами, більшість людей були вбиті з вогнепальної зброї.

"Я можу сказати, що це не остаточна цифра, бо кожен день ми працюємо і, на жаль, на позиціях, де розташовувалася армія Російської Федерації, ми знаходимо все нові тіла похованих людей, тимчасово похованих", - сказав Нєбитов.

Також він повідомив, що наразі на у Київській області близько 300 осіб вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, в Україні виявили вже понад 1600 неідентифікованих тіл.

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