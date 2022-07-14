У Києві створять військове кладовище та місце почесних поховань захисників України

Київрада 14 липня ухвалила рішення про створення у місті військового кладовища та місця почесних поховань захисників України. Вони будуть розташовані поряд з урочищем Бабин Яр.

Обов’язок українців – вшанувати подвиг героїв та пам’ять про них.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Мережі.

"Сьогодні ми схвалили рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України. І надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці. Йдеться про символічне в нашій історії місце – поряд з урочищем Бабин Яр", – йдеться у повідомленні мера.

"Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування – наші воїни, патріоти, герої української нації, гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок – вшанувати їхній подвиг та пам’ять про героїв", – додав Кличко.

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