"Забули погони, шеврони і навіть аптечку": у селі на Київщині жінка виявила у себе вдома речі окупантів (фото)

Мешканка виявила на території свого будинку речі, які тікаючи, залишили солдати РФ.

У селі Мокрець Київської області місцева мешканка виявила на території свого будинку речі, які залишили російські загарбники.

Про це повідомив очільник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Тікали так швидко, що забули погони, шеврони, навіть аптечку покинули. Всі ці речі солдатів армії Російської Федерації днями знайшла жителька села Мокрець на території свого будинку. Як виявилось, під час окупації в її оселі хазяйнували агресори", - йдеться у повідомленні.

Він також закликав громадян у разі виявлення підозрілих предметів повідомляти на спецлінію "102".

Нагадаємо, ДБР на Київщині накрила наркоугруповання, яким керували спецслужби РФ: розповсюджували наркотики серед ЗСУ.

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