Різке перенесення бойових дій під Київ неможливе – Залужний

Різке перенесення бойових дій під Київ на сьогодні неможливе, адже оборона укріплюється, а також для захисту столиці створені відповідні угруповання військ.
Найбільша небезпека на сьогодні – ракетні удари.
Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив під час зустрічі з пані послом США в Україні Бріджит Брінк та міністром оборони Олексієм Резніковим 14 липня.
"Потенційна лінія зіткнення сягає понад дві тисячі кілометрів. Зараз інтенсивні бойові дії тривають на сході України в Донецькій і Луганській областях. У лютому-березні бої велися під Києвом. Однак нам вдалося організувати надійну оборону столиці та витіснити ворожі війська", – сказав Залужний.
"Нині ми укріплюємо оборону. Для захисту міста створені відповідні угруповання військ. Тож різке перенесення бойових дій під Київ неможливе. Сьогодні найбільша для нас небезпека – ракетні удари. Проте ми боремося. Збиваємо чималу кількість ракет ворога", – пояснив головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Сергій Грабський заявив, що Київ завжди звучить у погрозах російського керівництва, тож імовірність ракетного удару по столиці завжди зберігається.
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