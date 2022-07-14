Київрада створить ландшафтний заказник "Протасів Яр" на згадку про Романа Ратушного

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що таке рішення ухвалено для вшанування пам‘яті Романа Ратушного, який боровся за збереження цієї зеленої зони столиці.

Про це очільник Києва написав у своєму Телеграмі.

"Київрада схвалили рішення про створення ландшафтного заказника "Протасів Яр". Підтримали таке рішення 85 депутатів. Створення заказника - це вшанування пам‘яті Романа Ратушного і свідчення того, що його справа і справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, була не марною", - написав мер столиці.

Кличко нагадав, що "Протасів Яр" врятували від забудови, а тепер він є ландшафтним заказником "і буде радувати не одне покоління киян".

Нагадаємо, голова громадської організації "Захистимо Протасів Яр", розвідник 93-ї ОМБР "Холодний Яр" Роман Ратушний загинув 9 червня на Харківщині під час виконання бойового завдання у тилу ворога. 5 липня Романові мало виповнитися 25 років.

Роману Ратушному назавжди 24. У Києві попрощалися із загиблим активістом

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