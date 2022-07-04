В Україні виявили вже понад 1600 неідентифікованих тіл - МВС

В МВС тако наголосили, що масштаби звірств окупантів будуть набагато більшими, оскільки наразі немає доступу до тимчасово окупованих територій.
Від початку повномасштабної війни Росії правоохоронці виявили понад 1600 неідентифікованих тіл в Україні, найбільше – у Київській області.
Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.
"На території України, за даними Нацполіції, наразі маємо більше 1600 неідентифікованих тіл. Але певна кількість територій ще знаходиться під окупацією, і ми розуміємо, що ця картина не повна", - зазначила вона.
За її словами, у Київській області наразі було найбільше виявлено закатованих тіл мирних громадян.
"І там дійсно у кожному окремому випадку тіло оглядалося і направлялося на проведення експертиз, встановлювалася причина смерті. Але хочу сказати, що не у кожному випадку може бути проведена експертиза на предмет сексуального насильства", - підкреслила заступниця.
Вона пояснила, що, наприклад, якщо говорити про ту ж Київщину, то там дуже багато знаходили повністю обгорілих тіл, і в такому стані тіло вже не може піддаватися жодним експертизам. Окупанти навмисне спалювали тіла, щоб приховати сліди інших злочинів.
Нагадаємо, на Київщині виявляють все нові тіла закатованих і вбитих, деяких шукали 70 днів, а когось досі не можуть упізнати.
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