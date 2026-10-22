"Витягнув із ліжка та побив": вітчим катував 10-річного пасинка через пошкоджені каністри

Чоловіка підозрюють у катуванні пасинка / © Офіс Генерального прокурора

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На Київщині 37-річного чоловіка підозрюють у систематичному катуванні 10-річного пасинка. За даними слідства, він неодноразово бив хлопчика, караючи за нібито непослух.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Катування дитини на Київщині: що відомо про побиття пасинка

За версією слідства, чоловік проживав разом із дружиною, двома її синами та їхньою спільною донькою. Користуючись фізичною беззахисністю та залежністю 10-річного пасинка, він систематично застосовував до нього насильство.

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Один із таких епізодів стався 5 вересня 2026 року. За даними слідства, чоловік кілька разів ударив хлопчика кулаком по голові та тулубу через нібито непослух і пошкоджені каністри.

Ще один випадок зафіксували 7 жовтня 2026 року. За версією правоохоронців, чоловік витягнув пасинка з ліжка до коридору та вдарив кулаком у бік через нібито небажання навчатися.

Відеозапис одного з побиттів правоохоронці виявили 9 жовтня під час моніторингу соціальних мереж. Після встановлення причетних до події осіб розпочали перевірку. Під час розслідування хлопчик розповів і про інші випадки насильства, після чого дії підозрюваного додатково кваліфікували як катування, вчинене повторно.

«За версією слідства, підозрюваний умисно завдавав дитині сильного фізичного болю та моральних страждань, користуючись її беззахисністю та залежністю від нього», — ідеться в повідомленні правоохоронців.

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Що сталося з хлопчиком та яке покарання загрожує підозрюваному

Після виявлення ймовірних випадків насильства трьох дітей із родини, зокрема постраждалого хлопчика, вилучили з сім’ї та влаштували до спеціалізованого закладу.

«Наразі правоохоронці перевіряють інші можливі випадки насильства, а також надають правову оцінку діям матері та працівників соціальних служб щодо виконання обов’язків із захисту дітей», — ідеться в повідомленні правоохоронців.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Бориспільського районного управління поліції Київської області.

«За версією слідства, підозрюваний умисно завдавав дитині сильного фізичного болю та моральних страждань, користуючись її беззахисністю та залежністю від нього», — зазначили в прокуратурі.

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Чоловікові інкримінують катування малолітньої дитини за ч. 1 і ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України. За ч. 2 цієї статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про резонансну справу на Кіровоградщині, де чоловіка засудили за зґвалтування 13-річної дівчинки, яка після насильства завагітніла та народила дитину. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі та зобов’язав виплатити потерпілій 300 тисяч гривень компенсації моральної шкоди.

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