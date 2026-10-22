У Києві змінили рух метро після нічної атаки: які станції тимчасово недоступні

Метро

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У Києві вранці 22 жовтня через наслідки масованої російської атаки тимчасово обмежили рух поїздів Сирецько-Печерською лінією метро. Причиною стали пошкодження Південного мосту, зокрема частини інфраструктури метрополітену.

Про це повідомили в КП «Київський метрополітен».

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Наразі поїзди зеленої лінії курсують лише на двох ділянках:

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«Сирець» — «Видубичі»;

«Осокорки» — «Червоний хутір».

Таким чином, рух поїздів між станціями «Видубичі» та «Осокорки» тимчасово відсутній. Станція «Славутич» також не обслуговується поїздами.

Як працюватиме метро після атаки

У метрополітені попередили, що рух на зеленій лінії забезпечуватимуть наявним рухомим складом, який залишився на ніч у тунелях.

Через це інтервали між поїздами можуть бути збільшені.

Обстеження пошкоджених ділянок та відновлювальні роботи продовжать після відбою повітряної тривоги.

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«Про відновлення руху у звичайному режимі повідомимо додатково», — зазначили в Київському метрополітені.

Що відомо про пошкодження Південного мосту

У ніч проти 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Київ із застосуванням балістичного озброєння.

Внаслідок обстрілу пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила про обмеження руху автомобільного транспорту мостом у напрямку з правого на лівий берег.

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Крім того, внаслідок нічної атаки постраждали 15 людей, серед яких двоє 15-річних дітей. Восьмеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

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