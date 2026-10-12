Ґвалтував 4-річного сина: на Київщині горе-батькові повідомили про підозру

Пів року знущань з малюка: на Київщині батька підозрюють у сексуальному насильстві над сином / © Прокуратура міста Києва

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На Київщині горе-батько ґвалтував власного 4-річного сина, доки вдома нікого не було.

Про це передає Київська обласна прокуратура.

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Впродовж пів року чоловік неодноразово вчиняв щодо дитини дії сексуального характеру, доки поруч не було інших дорослих. На момент подій хлопчикові було лише 3–4 роки. Потім про злочини дізналася його мати та одразу повідомила про це поліцію.

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Після низки експертиз слідство встановило, що підозрюваний застосовував до дитини дії сексуального характеру, а також вчиняв розпусні дії. Це спричинило психотравмування малолітнього, емоційне відторгнення батька та потребу дитини у психологічній безпеці.

Дії чоловіка кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:

Частина 4 статті 153 КК України — сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років.

Частина 2 статті 156 КК України — вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи членом сім’ї.

Зловмисникові загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі йому повідомлено про підозру. Остаточну правову оцінку його діям надасть суд.

Раніше повідомлялося, що в Києві чоловік зґвалтував падчерку з психічними розладами. Вона завагітніла та народила дитину.

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